Япония – Сенегал: анонс матча ЧМ-2018

Сборные Японии и Сенегала встретятся в матче второго тура чемпионата мира-2018 в группе Н. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Япония – Сенегал

24 июня, 18:00, Екатеринбург, "Екатеринбург Арена"

Главный арбитр: Джанлука Рокки (Италия)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Победитель матча Япония – Сенегал в случае ничейного счета в игре Польша – Колумбия обеспечит себе выход в 1/8 чемпионата мира-2018. Учитывая названия сборных в этом квартете, выиграш для каждой из сторон жизненно необходим – особенно для нынешних лидеров, которые в прошлом туре неожиданно и при значительном количестве нюансов прибили "Лос Кафетерос" и "Кадру". Любой результат, который оставит шансы полякам и колумбийцам, для японцев и сенегальцев невыгоден.

Япония – Сенегал: прогноз на матч ЧМ-2018

Япония в первом туре довольно неожиданно разбила Колумбию – причем более неожиданным был не счет 1:2, а ход самого поединка. "Самураи" постоянно заставляли соперника отыгрываться, а кроме того нанесли почти вдвое больше ударов по воротам – как в целом, так и в створ. Конечно, при описании всего этого карнавала нельзя забывать о том факте, что с третьей минуты японцы играли в большинстве, однако Япония в матче против Колумбии будет оставаться андердогом даже с преимуществом в два игрока.

Форвард сборной Японии Юя Осакj празднует гол вместе с партнерами

Во втором туре подопечных Акиро Нишино ждёт менее статусный, однако очень фартовый соперник. Сенегал точно не станет забрасывать их шапками, поэтому здесь еще надо подумать, какой матч на ЧМ-2018 будет для Японии самым тяжелым – против коронованных колумбийцев с поляками или против скромных африканцев ?

Сборная Сенегала также удивила весь мир – не только стильными дредами тренера и его часами за 150 тысяч евро (при зарплате в 200 тысяч), но и интересным футболом, которому Польша не нашла ответа, бесславно проиграв 1:2. Здесь опять нужно сделать оговорку: подопечные Алью Сиссе вышли вперед после автогола Ционека, а удвоили своё преимущество после ужасного недоразумения у поляков. Крыховяк выполнил неточный пас назад, а Беднарек не заметил вхождение на поле Мбайе Ньянга, который обокрал всех и забил в пустые.

Алью Сиссе – главный тренер сборной Сенегала

Конечно, это фарт – но фарт абсолютно по игре. Сенегал уступил по основным статистическим показателям, однако был острее и интереснее – а также очень, очень быстрым. Сработает ли это в игре против хорошо сбитой Японии, которая точно не собирается выполнять бездумные пасы на ход Ньянгу и хорошо действует при стандартах? Всё покажет очный матч.

Превью ЧМ-2018, группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония – всё, что нужно знать

Статистика противостояния и интересные факты

1. Команды провели между собой две встречи – в товарищеских матчах 2001 и 2003 годов. Оба раза победу праздновал Сенегал.

2. Япония ни разу не забивала в ворота Сенегала и пропустила в свои ворота три мяча.

3. Япония дважды выходила в 1/8 финала чемпионата мира – в 2002 и 2010 годах.

4. Сенегал лишь однажды играл на чемпионатах мира, однако прошел сразу же в четвертьфинал – в 2002 году. Тренер Алью Сиссе был капитаном той сборной.

Кадровая ситуация

Cборная Сенегала

Новостей по травмированным из лагеря сборной Сенегала не приходило, а дисквалифицированных в её составе нет. Алью Сиссе имеет полный набор футболистов на матч, однако картина японцев на столь радужна. За три дня до игры появилась информация о повреждении задней поверхности бедра Кейсуке Хонды, участие в матче которого теперь находится под значительным вопросом. Все остальные игроки сборной Японии готовились к Сенегалу в штатном режиме.

Ориентировочный состав на матч Япония – Сенегал

Япония: Кавасима, Сакай, Йошида, Шоджи, Нагатомо, Шибасаки, Хасебе, Инуи, Харагучи, Кагава, Осако

Сенегал: Хадим Н'Диайе, Мусса Ваге, Салиф Сане, Кулибали, Сабали, Гуйе, Альфред Н'Диайе, Сарр, Ньянг, Мане, Диуф

Прогноз Футбол 24 – 1:1

В матче вряд ли придётся увидеть большое количество голов. Обе команды, в первую очередь, стараются уверенно сыграть позади, а в атаке уже как карта ляжет – хотя нельзя сказать, что это автобусы без продуманной тактики. По два гола в прошлом туре от этих команд не ожидали, и ожидания от их очного матча изменятся мало.

Капитан сборной Японии Хасебе: Землетрясение в нашей стране может повлиять на команду

Юя Осако ведет борьбу в матче против Колумбии

Сенегал и Япония не имеют преимущества друг над другом в классе. В составе обоих коллективов есть мировые звезды и перспективные футболисты. Африканцы более быстрые и техничные, однако японская команда обладает большим опытом выступлений на чемпионатах мира. Словом, козыри друг друга команды бьют, поэтому следует ожидать ничейного счета.

Михаил Юхименко, Футбол 24