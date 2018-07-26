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Японія призначила головним тренером Хадзіме Моріясу

13:12 200 Читать на русском
Японія призначила головним тренером Хадзіме Моріясу
Хадзіме Моріясу / Фото gstatic

Хадзіме Моріясу очолив збірну Японії.

49-річний Хадзіме Моріясу став наставником збірної Японії, повідомляє офіційний сайт федерації.

До цього Моріясу тренував молодіжну збірну Японії.

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Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2018 "самураїв" очолював 63-річний фахівець Акіра Нішіно. Японці вийшли з групи, проте в 1/8 фіналу ЧС-2018 поступились збірній Бельгії (2:3) та покинули турнір.

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ЧС 20181/8 фіналу

Бельгія - Японія: Понеділок 02 липня 2018

Бельгія
Матч завершено
3 : 2
Японія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Світ Японія Японія Бельгія - Японія Хадзіме Моріясу Хадзіме Моріясу
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