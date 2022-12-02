"Японія обіграла нас за 5 хвилин. В інших відрізках ми грали добре. Вони дуже щільно закрилися у захисті. Ми хотіли нічию чи перемогти, але нам не вдалося. П'ять хвилин повної відсутності контролю, навіть паніки. Якби японцям потрібно було забити ще два м'ячі – вони б точно забили нам. Це чемпіонат світу, і коли такій команді, як Японія, нічого втрачати – вона проноситься повз нас, наче літак.

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Ситуація була контрольована, коли Японія вирішила закритися в обороні, вони мали те, що вони хотіли. Ми намагалися впоратися з цим якнайкраще. Японці заслужено виграли групу. Мене це дратує, бо я хотів бути першим у групі. Ми поговоримо із футболістами сьогодні, але це вже має бути попередженням для них. Ми були дуже далекими від того, що я хотів.

Мені нема чого святкувати. Так, ми вийшли в плей-офф, але я хотів би посісти перше місце. Повторюю: мені нема чого святкувати. Коли Японія сіла і захищалася, ми добре впоралися та уникли проблем. Але як упоратися з колапсом? Важко пояснити, що ви домінували над Японією 80 хвилин та програли 1:2. Добре, коли колапс у команди трапляється раз на чотири роки", – цитує Енріке Marca.

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