"Япония обыграла нас за 5 минут. В других отрезках мы играли хорошо. Они очень плотно закрылись в защите. Мы хотели ничью или победить, но нам не удалось. Пять минут полного отсутствия контроля, даже паники. Если бы японцам нужно было забить еще два мяча – они бы точно забили нам. Это чемпионат мира, и когда такой команде, как Япония, нечего терять – она проносится мимо нас, как самолет.

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Ситуация была контролирована, когда Япония решила закрыться в обороне, у них было то, что они хотели. Мы пытались справиться с этим как можно лучше. Японцы заслуженно выиграли группу. Меня это раздражает, потому что я хотел быть первым в группе. Мы поговорим с футболистами сегодня, но это должно быть предупреждением для них. Мы были очень далеки от того, что я хотел.

Мне нечего праздновать. Да, мы вышли в плей-офф, но я хотел бы занять первое место. Повторяю: мне нечего праздновать. Когда Япония села и защищалась, мы справились и избежали проблем. Но как справиться с коллапсом? Трудно объяснить, что вы доминировали над Японией 80 минут и проиграли 1:2. Хорошо, когда коллапс у команды случается раз в четыре года", – цитирует Энрике Marca.

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