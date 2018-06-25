Японія – Сенегал: Мане розчарований підсумковим результатом

Лідер збірної Сенегалу Садьйо Мане прокоментував поєдинок своєї національної команди проти японців (2:2) у 2-му турі в групі H на чемпіонаті світу-2018.

"Стосовно мого голу, то я отримав вдалу передачу з флангу. Насправді просто підставив ногу й ми повели в рахунку.

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Ми розчаровані через те, що ця нічия не дала нам змоги вже вийти в плей-офф, могли перемогти. Двічі вели в рахунку, але японці зуміли зрівняти. Наступного тижня на нас очікує дуже важливий поєдинок із Польщею", – цитує Мане Чемпионат.

Відзначимо, що Садьйо Мане визнали найкращим гравцем матчу. Вінгеру англійського Ліверпуля вдалося відкрити рахунок на 11-й хвилині поєдинку.

Після двох зіграних матчів збірні Японії та Сенегалу набрали по 4 очки і є головними претендентами на вихід в плей-офф із групи H. Збірна Колумбії набрала 3 очки, а Польща втратила шанси на вихід до 1/8 фіналу першою із європейських збірних.