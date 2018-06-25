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Япония – Сенегал: Мане разочарован итоговым результатом

00:08 32 Читати українською
Япония – Сенегал: Мане разочарован итоговым результатом
Япония – Сенегал: Мане разочарован итоговым результатом

Лидер сборной Сенегала Садио Мане прокомментировал поединок своей национальной команды против японцев (2:2) во 2-м туре в группе H на чемпионате мира-2018.

"Что касается моего гола, то я получил удачную передачу с фланга. На самом деле просто подставил ногу и мы повели в счете.

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Мы разочарованы из-за того, что эта ничья не дала нам возможности выйти в плей-офф уже, могли победить. Дважды вели в счете, но японцы сумели сравнять. На следующей неделе нас ждет очень важный поединок с Польшей", – цитирует Мане Чемпионат.

Отметим, что Садио Мане признали лучшим игроком матча. Вингеру английского Ливерпуля удалось открыть счет на 11-й минуте поединка.

После двух сыгранных матчей сборные Японии и Сенегала набрали по 4 очка и являются главными претендентами на выход в плей-офф из группы H. Сборная Колумбии набрала 3 очка, а Польша потеряла шансы на выход в 1/8 финала первой из европейских сборных.

ЧМ-2018 2 тур

Япония - Сенегал: Воскресенье 24 июня 2018

Япония
Матч окончен
2 : 2
Сенегал
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ЧМ 2018 Япония - Сенегал Сенегал Сенегал Садио Мане Садио Мане Япония Япония
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