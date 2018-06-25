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Японія – Сенегал: Мане – найкращий гравець матчу

24 червня 20:15 87 Читать на русском
Японія – Сенегал: Мане – найкращий гравець матчу
Японія – Сенегал: Мане – найкращий гравець матчу

Вінгер збірної Сенегалу Садьйо Мане визнаний найкращим гравцем поєдинку африканців проти збірної Японії (2:2) на ЧС-2018.

26-річний сенегальський форвард став найкращим гравцем матчу, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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Садьйо Мане вдалося відкрити рахунок уже на 11-й хвилині поєдинку проти японців, але зрештою зустріч завершилася внічию 2:2. Також забивали сенегалець Мусса Ваге та японці Такасі Інуї та Кейсуке Хонда.

Відзначимо, що після двох зіграних матчів обидві збірні мають по 4 очки та ще не гарантували собі вихід до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

ЧС-2018 2 тур

Японія - Сенегал: Неділя 24 червня 2018

Японія
Матч завершено
2 : 2
Сенегал
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Японія - Сенегал Сенегал Сенегал Садьйо Мане Садьйо Мане Японія Японія
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