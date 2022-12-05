Збірні Японії та Хорватії поборються за вихід у чвертьфінал чемпіонату світу-2022. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу-2022, 1/8 фіналу

5 грудня, 17:00, м. Ель-Вакра, стадіон "Аль-Джануб"

Головний арбітр: Ісмаїль Ельфат (США)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Від збірної Хорватії очікували провалу на Євро-2020, хоча за великим рахунком фіаско мало статись ще у 2018-му. За статистикою на російському Мундіалі "картаті" стали 22-ми за кількістю ударів та 19-ми за xG без пенальті, а вже на чемпіонаті Європи ми побачили дико заточений на кроси колектив зі слабеньким позиційним наступом. На ЧС-2022 проблеми нікуди не зникли – підопічні Златко Даліча йдуть дев'ятими серед учасників плей-офф за очікуваними голами, а за очікуваними пропущеними команда взагалі 12-та.

Труднощі заведено списувати на старість збірної. Дійсно – середній вік основи Хорватії у трьох матчах в групі склав 29,3 роки. Модрічу вже 37, Ловрену і Перішічу – 33, Крамарічу – 31, Брозовічу – 30. Всі вони є провідними гравцями Златко Даліча. Тим не менш, на відміну від такої ж підстаркуватої Бельгії, футболісти не падали духом ще перед Мундіалем, що вилилось у відсутність поразок та всього один пропущений гол на груповому етапі.

Між тим, суперники у хорватів були дуже складними. Круте Марокко продемонструвало один із найкращих оборонних перформансів на ЧС-2022, вигравши свій квартет, а Канада завдяки своєму пресингу мала громити Бельгію. Та і "червоні дияволи" в останньому матчі змогли зібратись. І все одно в плей-офф грають підопічні Златко Даліча.

Головним мінусом "картатих" у Катарі залишається якість позиційного наступу. Коли суперник закривається, розкрити захисний блок стає дуже важко. Показовим виявився поєдинок з марокканцями, де було завдано всього 5 пострілів по воротах Буну – при 64% володіння команда віддала всього 3 передачі з гри під удар.

Карта ігрових зв'язків у тій зустрічі прекрасно демонструє цю слабкість. Можна побачити постійні перекати між захисниками, Модріч і Брозовіч на одній лінії із захисниками, зате на чужій третині поля немає нікого.

Але чому тоді Хорватія грає у плей-офф? Тому що вона залишається топовою в плані роботи під пресингом. Як тільки на "картатих" починають тиснути, підопічні Златко Даліча пірнають в свою стихію – розгром Канади слугує яскравим підтвердженням. Завдяки коротким розіграшам від воріт та магічному трикутнику в центрі цей колектив практично нереально запресингувати.

У команди підібраний ідеальний склад для такого футболу. Брозовіч – другий кращий напівзахисник Європи за кількістю очікуваних голів у володіннях, в яких гравець пасував під пресингом. Ковачіч є другим після Тьяго Алькантари хавбеком АПЛ за точністю передач під тиском протягом трьох останніх сезонів. Модріч навіть статистики не потребує, аби всі повірили в його крутість – і він провів найкращий сезон у кар'єрі.

До того ж, Хорватія проявляє здатність адаптовуватись. Зокрема, бельгійці намагалися здивувати їх гібридною схемою, перебудовуючись з 3-4-3 з м'ячем на 4-2-3-1 без нього – при цьому Карраско робив ширину на фланзі в атаці, а при обороні ставав третім центрбеком. Роберто Мартінес намагався нівелювати перевагу суперника в центральній зоні, однак "картаті" завдяки опусканням Крамаріча та перебудовам між 4-5-1 і 5-4-1 змогли нейтралізувати цей хід.

В атаці ж вони розривали "дияволів" через фланги, а в другому таймі команда вже не дозволяла робити багато дотиків на власній третині поля. Всі моменти Бельгії по перерві прилетіли внаслідок контратак. Словом, Хорватія показала, як потрібно виступати на ЧС у передпенсійному віці – не нити, як Де Брюйне і Ко, а компенсувати свої недоліки грамотним гейм-менеджментом та роботою від власних сильних сторін.

Сьогоднішнім суперником "картатих" є гроза авторитетів. Ніхто не вірив у Японію, адже вона потрапила в групу до Німеччини та Іспанії – а "самураї" взяли й переграли обох, посівши перше місце. Причому перемоги сталися не внаслідок випадкових відскоків чи неоднозначних пенальті (хоча у матчі з "Фурією" без суперечливого гола не обійшлося). Команда Ходзіме Моріясу добивалася свого завдяки сміливій тактиці та шикарним рішенням тренерського штабу.

Характерною особливістю збірної Японії є контрастність двох таймів. До перерви команда намагається діяти прагматичніше, особливо не розкриваючись, однак потім її футбол стає набагато інтенсивнішим та агресивнішим. Навіть пропущений гол не змінює цього бажання – Ходзіме Моріясу вперто вичікує.

Головний тренер "самураїв" поки що демонструє один із найкращих перформансів в плані керування грою. Так, у матчі з Німеччиною він зумів розпізнати ключову тактичну проблему – високу позицію Раума та відкривання зон під його ривки. У схемі з чотирма захисниками Японії просто не вистачало футболістів, аби перекрити кисень Девіду, тож Моріясу перейшов на "п'ятірку" позаду. При цьому його підопічні самі стали карати фулбеків "Бундестім" за агресивну роботу попереду, сміливо атакуючи простір за їхньою спиною.

У поєдинку ж з Іспанією коуч вирішив діяти агресивно, перекриваючи канали передач при стартових розіграшах іспанців – і тиснучи на голкіпера. Сімон при грі ногами є зовсім неідеальним голкіпером. У підсумку, Японія розбила обох грандів з рахунком 2:1.

Взагалі, із замінами Ходзіме Моріясу вгадує надзвичайно. Вони перегортають хід зустрічі в тактичному плані й приносять результат – чого лишень коштує поява Доана в другому таймі, яка завершилась голами у ворота Німеччини та Іспанії. Хорватії треба бути до цього готовим.

Головною перевагою сенсаційного колективу є високий інтенсивний пресинг. Вважається, що агресивний тиск середняка на Німеччину чи Іспанію є самогубством, однак "самураї" спростували тезу. Японія вміло контролює перехідні фази та швидко перезавантажує атаки завдяки високим поверненням м'яча, хоча й чергує такі відрізки з доволі надійним відкатом у низький блок. Та ж Іспанія після 52-ї хвилини провела всього 2 удари з меж штрафного. Щось схоже було і в зустрічі з Німеччиною.

Дивно, чому ми взагалі так легко списали Японію у розкладах перед Мундіалем та по ходу турніру. Переважна більшість "самураїв" грає у відомих європейських клубах, маючи регулярну практику в єврокубках. Щоправда, на Ітакуру вони сьогодні не можуть розраховувати через дискваліфікацію, а участь Кубо нині під сумнівом.

Орієнтовні склади на матч Японія – Хорватія

Японія: Гонда – Томіясу, Йошіда, Танігуті – Іто, Танака, Моріта, Нагатомо – Доан, Маеда, Камада

Хорватія: Лівакович – Юрановіч, Ловрен, Гвардіол, Соса – Брозовіч, Модріч, Ковачіч – Крамаріч, Перішіч, Петковіч

Прогноз "Футбол 24" – 0:0, овертайми

Букмекери вважають фаворитом збірну Хорватії. Коефіцієнти на її перемогу вдвічі нижче, ніж на тріумф Японії. Чомусь навіть контори думають, що успіх "самураїв" на цьому турнірі був випадковим, а Іспанія взагалі "злила" гру. Це не правда – підопічні Ходзіме Моріясу добилися свого завдяки інтенсивному пресингу, якісній обороні та грамотним тактичним перестановкам.

Головною небезпекою для представників Далекого Сходу є їхня ж головна чеснота. По ходу матчу Хорватію доведеться пресингувати, однак саме в таких умовах "картаті" перетворюються в магічну команду, здатну порвати будь-якого. Без тренерських хитрощів тут не обійтись, однак і в цьому пллані явної переваги немає. Златко Даліч у гейм-менеджменті проявив себе настільки ж якісно, як і Ходзіме Моріясу.

З великою ймовірністю, голів сьогодні буде небагато. "Самураям" вигідно закритись на власній третині, адже суперник не дуже якісно виглядає в позиційному наступі. Хорвати, своєю чергою, не зацікавлені у тому, щоб зводити гру до розмінів контратаками – їм потрібен зручний розмірений темп гри. В таких умовах величезне значення матиме перший гол

Сьогодні важко вгадати переможця. Молодість протистоятиме досвіду, інтенсивність – класу, енергійність – потужності. Можливо, справа взагалі дійде до овертаймів. Ми не наважимось прогнозувати тріумфатора в такій грі, але поставимо на ТМ 1,5 з нічиєю в основний час.