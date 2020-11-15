"Я хвилювався через Мессі та його спробу покинути Барселону цього літа, як і всі любителі футболу. Я чекав і дивувався. У нього будуть свої причини для того, щоб ухвалити це рішення, хоча я не знаю, що було раніше.

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Усі клуби хочуть мати такого гравця, як Мессі, але це залежить від багатьох факторів – фінансове становище, витрати, які передбачає його зарплата, воля гравця... Втім, загалом у житті, якщо ти не хочеш десь бути, то тебе нічого не стримує", – наводить слова Фігу Marca.

Нагадаємо, свого часу португалець проміняв Барселону на Реал, що вважається однією з найбільших зрад в історії "блаугранас". Наступного літа контракт Мессі з каталонським клубом завершується, і аргентинець також стоятиме перед важким вибором.

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