"Якщо ти не хочеш десь бути, то тебе нічого не стримує": Фігу порадив Мессі покинути Барселону
Колишня зірка Барселони Луїш Фігу не здивується, якщо Ліонель Мессі таки вирішить покинути каталонський гранд.
"Я хвилювався через Мессі та його спробу покинути Барселону цього літа, як і всі любителі футболу. Я чекав і дивувався. У нього будуть свої причини для того, щоб ухвалити це рішення, хоча я не знаю, що було раніше.
Манчестер Сіті розробив хитрий план підписання Мессі, – журналіст
Усі клуби хочуть мати такого гравця, як Мессі, але це залежить від багатьох факторів – фінансове становище, витрати, які передбачає його зарплата, воля гравця... Втім, загалом у житті, якщо ти не хочеш десь бути, то тебе нічого не стримує", – наводить слова Фігу Marca.
Нагадаємо, свого часу португалець проміняв Барселону на Реал, що вважається однією з найбільших зрад в історії "блаугранас". Наступного літа контракт Мессі з каталонським клубом завершується, і аргентинець також стоятиме перед важким вибором.
"Фігу розумів, що якийсь фанатик може взяти рушницю і пристрелити його": як одна авантюра змінила світовий футбол