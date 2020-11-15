"Я волновался из-за Месси и его попытки покинуть Барселону этим летом, как и все любители футбола. Я ждал и удивлялся. У него будут свои причины для того, чтобы принять это решение, хотя я не знаю, что было раньше.

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Все клубы хотят иметь такого игрока, как Месси, но это зависит от многих факторов – финансовое положение, расходы, которые предусматривает его зарплата, воля игрока... Впрочем, вообще в жизни, если ты не хочешь где-то быть, то тебя ничего не сдерживает", – приводит слова Фигу Marca.

Напомним, в свое время португалец променял Барселону на Реал, что считается одним из крупнейших предательств в истории "блаугранас". Следующим летом контракт Месси с каталонским клубом завершается, и аргентинец также будет стоять перед трудным выбором.

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