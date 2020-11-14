Англійський Манчестер Сіті не відмовився від намірів оформити перехід лідера іспанської Барселони Ліонеля Мессі.

"Містяни" запропонують аргентинцю подвійний трансфер. Про це з посиланням на журналіста Діна Джонса повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона влітку виплатить Мессі солідний бонус за лояльність каталонському клубу

Мессі влітку 2021-го може перебратися на Етіхад у статусі вільного агента. Натомість після англійського етапу кар'єри нападник зможе пограти за океаном – у північноамериканській МЛС. У складі Нью-Йорк Сіті, що входить до спільної з Ман Сіті когорти клубів City Group, Лео нібито завершить кар'єру.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі на професіональному рівні виступав лише в складі Барселони.

"Священні корови" визнали помилки – хто найбільше вразив Кумана в Барселоні та фаворит ЛЧ, який "сильно вирвався вперед"