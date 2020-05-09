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"Якщо ти народився в Україні, це твоя країна": екс-форвард збірної не підтримує натуралізацію легіонерів

9 травня 12:41 568 Читать на русском
"Якщо ти народився в Україні, це твоя країна": екс-форвард збірної не підтримує натуралізацію легіонерів
Збірна України / УАФ

Нападник Ворскли Владислав Кулач вважає, що у національній команді повинні виступати виключно українці.

"Якщо чесно, я проти натуралізації легіонерів. Так, Марлос і Мораєс – чудові футболісти і хлопці. Моя думка – якщо ти народився в Україні, живеш серцем з Україною, це твоя країна, дім.

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Не думаю, що вони так само відчувають, як ми – люди, які тут народилися, прожили життя, люблять Україну. Вони не так це відчувають", – зізнався Кулач в інтерв'ю Youtube-каналу Sport Traveler UA.

Нагадаємо, вихованець Шахтаря отримував виклик до збірної України у жовтні 2018 року, однак так і не вийшов на поле в офіційному матчі.

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Теги
Збірна України Владислав Кулач Владислав Кулач Марлос Марлос Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Натуралізація легіонерів для збірної України
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