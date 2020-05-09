"Если ты родился в Украине, это твоя страна": экс-форвард сборной не поддерживает натурализацию легионеров

Нападающий Ворсклы Владислав Кулач считает, что в национальной команде должны выступать исключительно украинцы.

"Если честно, я против натурализации легионеров. Да, Марлос и Мораес – замечательные футболисты и ребята. Мое мнение – если ты родился в Украине, живешь сердцем с Украиной, это твоя страна, дом.

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Не думаю, что они так же ощущают, как мы – люди, которые здесь родились, прожили жизнь, любят Украину. Они не так это чувствуют", – признался Кулач в интервью Youtube-канала Sport Traveler UA.

Напомним, воспитанник Шахтера получал вызов в сборную Украины в октябре 2018 года, однако так и не вышел на поле в официальном матче.

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