"У нас вже давно проблеми. Таке враження, що ви не в Україні живете. Треба вкладати гроші в футбол, щоб він був, щоб були кваліфіковані футболісти. Яка різниця між КуПСом і Ворсклою і нашими іншими командами?

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Є Зоря, у якої хороший тренер, але щороку змінюється склад. Як вони можуть грати в таких умовах? Вони з групи 5 років не можуть вийти. Треба висувати претензії до керівництва всіх клубів. Шахтар ще десь чіпляється за очки, іноді Динамо. Але якщо далі так піде, то ми скоро не будемо обігрувати і клуби з Косова. Тут немає нічого дивного.

Подивимося на інші клуби, важко щось казати. Сподіваємося на Шахтар і Динамо. Не знаю, яка там група попадеться киянам. Шахтарю з такими придбаннями і з футболістами такого рівня теж треба виходити", – заявив Маркевич у коментарі Tribuna.

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