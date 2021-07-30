Наставник полтавців Юрій Максимов вже вкотре відмовляється брати удар на себе і прикривається своїми асистентами.

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов пропустив прес-конференцію після поразки у матчі з КуПС (2:3) у 2-му раунді кваліфікації Ліги Конференцій.

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У флеш-зоні за свого боса довелось віддуватись Сергію Ревуту.

Цікаво, що це не перший демарш наставника у цьому сезоні – після поєдинку 1-го туру УПЛ, коли полтавці втратили перемогу у битві з СК Дніпро-1 (2:2), звітувати довелось асистенту наставника Віктору Ул'яницькому. Таким чином, Максимов пропустив вже дві прес-конференції поспіль.

Нагадаємо, у матчі-відповіді проти КуПСа Ворскла, ведучи по ходу поєдинку, знову пропустила у додатковий час і змушена була грати екстра-тайми. У першому з них полтавці залишились у меншості, а у другому пропустили і, як наслідок, припинили виступи на євроарені.

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