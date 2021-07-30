"Если дальше так пойдет, то скоро не будем обыгрывать и клубы из Косово": Маркевич озвучил вердикт после вылета Ворсклы
Председатель Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич считает показательным вылет Ворсклы от КуПСа во втором раунде квалификации Лиги конференций.
"У нас уже давно проблемы. Такое впечатление, что вы не в Украине живете. Надо вкладывать деньги в футбол, чтобы он был, чтобы были квалифицированные футболисты. Какая разница между КуПСом и Ворсклой и нашими другими командами?
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Есть Заря, у которой хороший тренер, но каждый год меняется состав. Как они могут играть в таких условиях? Они из группы 5 лет не могут выйти. Надо предъявлять претензии к руководству всех клубов. Шахтер еще где-то цепляется за очки, иногда Динамо. Но если дальше так пойдет, то мы скоро не будем обыгрывать и клубы из Косово. Здесь нет ничего удивительного.
Посмотрим на другие клубы, трудно что-то говорить. Надеемся на Шахтер и Динамо. Не знаю, какая там группа попадется киевлянам. Шахтеру с такими приобретениями и с футболистами такого уровня тоже надо выходить", – заявил Маркевич в комментарии Tribuna.
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