"У нас уже давно проблемы. Такое впечатление, что вы не в Украине живете. Надо вкладывать деньги в футбол, чтобы он был, чтобы были квалифицированные футболисты. Какая разница между КуПСом и Ворсклой и нашими другими командами?

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Есть Заря, у которой хороший тренер, но каждый год меняется состав. Как они могут играть в таких условиях? Они из группы 5 лет не могут выйти. Надо предъявлять претензии к руководству всех клубов. Шахтер еще где-то цепляется за очки, иногда Динамо. Но если дальше так пойдет, то мы скоро не будем обыгрывать и клубы из Косово. Здесь нет ничего удивительного.

Посмотрим на другие клубы, трудно что-то говорить. Надеемся на Шахтер и Динамо. Не знаю, какая там группа попадется киевлянам. Шахтеру с такими приобретениями и с футболистами такого уровня тоже надо выходить", – заявил Маркевич в комментарии Tribuna.

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