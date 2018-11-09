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Яковенко: Ренн у матчі проти Динамо виглядав дуже розгубленим

15:48 70 Читать на русском
Яковенко: Ренн у матчі проти Динамо виглядав дуже розгубленим
Олександр Яковенко / Фото: Динамо

Колишній футболіст "біло-синіх" Олександр Яковенко поділився враженнями від матчу Динамо – Ренн.

"Хочу привітати Динамо. Кияни дуже сподобалися, повністю домінували, переграли Ренн за всіма статтями. Суперматч.

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Французи виглядали дуже розгубленим. Вони дуже нервували перші 20-30 хвилин. На їх фоні Динамо виглядало дуже впевнено. Єдине – у другому таймі був відрізок, коли Ренн трохи почав пресингувати, і у них з'явилися якісь моменти. Але, якщо взяти гру в цілому, Динамо виглядало набагато сильніше.

Бойко? У нього були кілька сейвів, плюс на виходах він грав здорово. Він зіграв приголомшливий матч. Воротар – це півкоманди, і вчора Денис був реально цією половиною", – підсумував Яковенко телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, Динамо в Києві впевнено перемогло Ренн.

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Ліга Європи4 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Ренн: Четвер 08 листопада 2018

Динамо
Матч завершено
3 : 1
Ренн
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Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Ренн Олександр Яковенко Олександр Яковенко
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