Яковенко: Ренн в матче против Динамо выглядел очень растерянным

Бывший футболист "бело-синих" Александр Яковенко поделился впечатлениями от матча Динамо – Ренн.

"Хочу поздравить Динамо. Киевляне очень понравились, полностью доминировали, переиграли Ренн по всем статьям. Суперматч.

"Без Гармаша и Сидорчука это можно смотреть", или Мариуполь – настоящий тест киевлян: реакция соцсетей на Динамо – Ренн

Французы выглядели очень растерянным. Они очень нервничали первые 20-30 минут. На их фоне Динамо выглядело очень уверенно. Единственное – во втором тайме был отрезок, когда Ренн немного начал прессинговать, и у них появились какие-то моменты. Но, если взять игру в целом, Динамо выглядело гораздо сильнее.

Бойко? У него были несколько сейвов, плюс на выходах он играл здорово. Он сыграл потрясающий матч. Вратарь – это полкоманды, и вчера Денис был реально этой половиной", – подытожил Яковенко телеканалу "Футбол 1".

Напомним, Динамо в Киеве уверенно победило Ренн.

"Избиение в Киеве" и "Действительно ли команды играли 11 на 11?": матч Динамо – Ренн в обзоре французских СМИ