Керівництво Інтер Маямі готове запропонувати Ліонелю Мессі частку в капіталі франшизи разом із власником Девідом Бекхемом. Про це інформує The Independent.

Мессі відмовився від шаленої пропозиції в 400 мільйонів – пріоритет зірки ПСЖ залишитися в Європі

Повідомляється, що сам Мессі не має наміру покидати Європу. Він хоче ще раз взяти участь у Лізі чемпіонів, щоб підійти до Копа Америка 2024 року в оптимальній формі. Зараз у Лео є два варіанти в Європі – продовжити контракт із ПСЖ ще на один рік або перейти в Барселону.

Переговори з ПСЖ ускладнюються тим, що паризький клуб не може пояснити аргентинцеві, хто тренуватиме команду в наступному сезоні, і який вигляд матиме лінія атаки команди.

Раніше Мессі відхилив пропозицію Аль-Хіляля – саудівський клуб пропонував аргентинському форварду зарплату понад 400 млн євро на рік.

Нагадаємо, що у складі Інтер Маямі грає українець Сергій Кривцов, який перейшов із Шахтаря.

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