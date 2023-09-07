"Всі найсильніші футболісти, які перебувають в тонусі та мають ігрову практику, потрапили до списку Реброва. Відсутність Маліновського? Руслан змінив клуб та тільки дебютував за Дженоа – він ще не сказав останнього слова і точно перебуває у полі зору тренерів збірної.

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У нас непрості суперники, але є все для того, щоб провести матчі на хорошому рівні. Вболівальник вибачить все, крім байдужості. Якщо команда буде розуміти, як вона має грати тактично, кожен футболіст буде знати свою задачу, свій маневр на полі, то і підсумковий результат буде позитивним.

Тренерський штаб Реброва вже знає можливості гравців. Сергій Станіславович – тренер, який вміє проводити комплексну роботу. Це і тактика, і психологія, і теорія, і відпрацювання стандартних положень. Футбол непередбачуваний, але хочеться бачити, що команда грає, старається, б'ється за нашу країну. Важливі емоції, бажання бути сильними. Результат може бути різним, але якщо команда грає серцем – вболівальники обов'язково це оцінять.

З ким із суперників буде складніше? В Італії відбулась зміна тренера. Роберто Манчіні після успіху на чемпіонаті Європи десь втратив управління командою, але саме він започаткував зміну поколінь, яка триває. У "Скуадри Адзури" багато молоді, до того ж прийшов новий тренер Лучано Спаллетті, якому потрібен час. В цьому є наш шанс, вважаю, як мінімум, можемо не програти. З Англією буде важче.

Скільки очок можемо взяти у двох матчах? Важко прогнозувати, враховуючи, що обидві збірні мають великий вибір виконавців. Вони можуть виставити не одну, а дві-три команди й всі вони будуть конкурентоспроможними. Це справжні футбольні держави – не на словах, а на ділі", – сказав Ковалець у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, матч з Англією відбудеться 9 вересня, а з Італією – 12 вересня. Наразі "синьо-жовті" посідають у турнірній таблиці групи С другу сходинку, набравши 6 очок після 3-х турів. Англія лідирує, Італія йде третьою.

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