Все сильнейшие футболисты, которые находятся в тонусе и имеют игровую практику, попали в список Реброва. Отсутствие Малиновского? Руслан сменил клуб и только дебютировал за Дженоа – он еще не сказал последнего слова и точно находится в поле зрения тренеров сборной.

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У нас непростые соперники, но есть все для того, чтобы провести матчи на хорошем уровне. Болельщик простит все, кроме равнодушия. Если команда будет понимать, как она должна играть тактически, каждый футболист будет знать свою задачу, свой маневр на поле, то и итоговый результат будет положительным.

Тренерский штаб Реброва уже знает возможности игроков. Сергей Станиславович – тренер, который умеет проводить комплексную работу. Это и тактика, и психология, и теория, и отработка стандартных положений. Футбол непредсказуем, но хочется видеть, что команда играет, старается, бьется за нашу страну. Важны эмоции, желание быть сильными. Результат может быть разным, но если команда играет сердцем – болельщики обязательно это оценят.

С кем из соперников будет сложнее? В Италии произошла смена тренера. Роберто Манчини после успеха на чемпионате Европы где-то потерял управление командой, но именно он начал смену поколений, которая продолжается. У "Скуадры Адзуры" много молодежи, к тому же пришел новый тренер Лучано Спаллетти, которому нужно время. В этом есть наш шанс, считаю, как минимум, можем не проиграть. С Англией будет тяжелее.

Сколько очков можем взять в двух матчах? Трудно прогнозировать, учитывая, что обе сборные имеют большой выбор исполнителей. Они могут выставить не одну, а две-три команды и все они будут конкурентоспособными. Это настоящие футбольные государства – не на словах, а на деле", – сказал Ковалец в комментарии FootBoom.

Напомним, матч с Англией состоится 9 сентября, а с Италией – 12 сентября. Сейчас "сине-желтые" занимают в турнирной таблице группы С второе место, набрав 6 очков после 3-х туров. Англия лидирует, Италия идет третьей.

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