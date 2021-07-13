Колишній гравець та тренер Динамо Олексій Михайличенко удостоїться іменної зірки в столиці України.

14 липня о 17:00 на Площі зірок у Києві відбудеться урочисте відкриття зірок видатних українських спортсменів, інформує офіційний сайт УАФ.

Суркіс розкрив мотиви переходу Михайличенка на роботу в УАФ

Такої честі удостоївся Олексій Михайличенко – колишній тренер Динамо, олімпійський чемпіон, заслужений майстер спорту СРСР та України. Також будуть відкриті зірки паралімпійки пауерліфтерки Лідії Соловйової та хокеїста Олексія Житника.

Зауважимо, на Площі зірок викарбувані імена видатних українців, серед яких є і представники футболу: Валерій Лобановський, Олег Блохін, Андрій Шевченко, Ігор Бєланов, Леонід Буряк й Анатолій Дем'яненко.

"Тату, там заруба в Дагестані буде!": цікавив Динамо, дебютував за Україну і загинув – трагедія Сергія Перхуна