Бывший игрок и тренер Динамо Алексей Михайличенко удостоится именной звезды в столице Украины.

14 июля в 17:00 на Площади звезд в Киеве состоится торжественное открытие звезд выдающихся украинских спортсменов, информирует официальный сайт УАФ.

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Такой чести удостоился Алексей Михайличенко – бывший тренер Динамо, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и Украины. Также будут открыты звезды паралимпийцу пауэрлифтеру Лидии Соловьевой и хоккеисту Алексею Житнику.

Заметим, на Площади звезд высечены имена выдающихся украинцев, среди которых есть и представители футбола: Валерий Лобановский, Олег Блохин, Андрей Шевченко, Игорь Беланов, Леонид Буряк и Анатолий Демьяненко.

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