toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Суперкубок України
ШАХТАР - ДИНАМО ЛІОНЕЛЬ МЕССІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Як Динамо святкувало перемогу в Суперкубку України – усмішка Луческу, стриманість Суркіса, золоте конфеті і шампанське

00:17 - Читать на русском
Як Динамо святкувало перемогу в Суперкубку України – усмішка Луческу, стриманість Суркіса, золоте конфеті і шампанське
Радість Динамо / Сайт клубу

Динамо мало чималий привід для радощів, здолавши Шахтар у матчі за Суперкубок України-2020.

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

Після поєдинку кияни отримали свої медалі, а капітан команди Сергій Сидорчук здійняв над головою перший трофей сезону. Не обійшлося без звичних атрибутів таких святкувань – шампанського і яскравого конфеті.

Шахтар – Динамо: відео голів та огляд матчу за Суперкубок України 2020

Наставник Динамо Мірча Луческу також потримав кубок кілька секунд, а на його обличчі світилася усмішка. Натомість президент клубу Ігор Суркіс був заклопотаний мобільним телефоном і майже не дивився на радість власних гравців.

Нагадаємо, Суперкубок Українм став першим трофеєм Луческу з Динамо. Тепер команда має тритижневу паузу до наступного поєдинку в чемпіонаті – в рамках 2 туру кияни прийматимуть Десну (12 вересня).

Динамо переграло Шахтар у неймовірному матчі за Суперкубок України – заміни і ходи Луческу принесли перший трофей

blog_ava
"Луческу підтримав Шапаренка та Супрягу": що відбувається у Динамо і чому у Скрипника – дуже скрутна ситуація
25 серпня
34043
Теги
Мірча Мірча Луческу Шахтар - Динамо Суперкубок України Динамо Динамо Ігор Суркіс Відеоновини
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
25
хв
АЗ
17:30
Вікторія Пльзень
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?