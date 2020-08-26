Як Динамо святкувало перемогу в Суперкубку України – усмішка Луческу, стриманість Суркіса, золоте конфеті і шампанське

Після поєдинку кияни отримали свої медалі, а капітан команди Сергій Сидорчук здійняв над головою перший трофей сезону. Не обійшлося без звичних атрибутів таких святкувань – шампанського і яскравого конфеті.
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Наставник Динамо Мірча Луческу також потримав кубок кілька секунд, а на його обличчі світилася усмішка. Натомість президент клубу Ігор Суркіс був заклопотаний мобільним телефоном і майже не дивився на радість власних гравців.
Нагадаємо, Суперкубок Українм став першим трофеєм Луческу з Динамо. Тепер команда має тритижневу паузу до наступного поєдинку в чемпіонаті – в рамках 2 туру кияни прийматимуть Десну (12 вересня).
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