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Как Динамо праздновало победу в Суперкубке Украины – улыбка Луческу, сдержанность Суркиса, золотое конфетти и шампанское

00:18 - Читати українською
Как Динамо праздновало победу в Суперкубке Украины – улыбка Луческу, сдержанность Суркиса, золотое конфетти и шампанское
Радость Динамо / Сайт клуба

Динамо имело серьезный повод для радости, одолев Шахтер в матче за Суперкубок Украины-2020.

Суперкубок Украины
Шахтер
1
1 : 3
3
Динамо Киев
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес
83’ Фран Соль

После поединка киевляне получили свои медали, а капитан команды Сергей Сидорчук поднял над головой первый трофей сезона. Не обошлось без привычных атрибутов таких празднований – шампанского и яркого конфетти.

Шахтер – Динамо: видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины 2020

Наставник Динамо Мирча Луческу также подержал кубок несколько секунд, а на его лице светилась улыбка. А вот президент клуба Игорь Суркис был занят мобильным телефоном и почти не смотрел на радость собственных игроков.

Напомним, Суперкубок Украинм стал первым трофеем Луческу с Динамо. Теперь команда получит трехнедельную паузу до следующего поединка в чемпионате – в рамках 2 тура киевляне будут принимать Десну (12 сентября).

Динамо обыграло Шахтер в невероятном матче за Суперкубок Украины – замены и ходы Луческу принесли первый трофей

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Мирча Мирча Луческу Игорь Суркис Суперкубок Украины Видеоновости
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