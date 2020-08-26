Как Динамо праздновало победу в Суперкубке Украины – улыбка Луческу, сдержанность Суркиса, золотое конфетти и шампанское

Динамо имело серьезный повод для радости, одолев Шахтер в матче за Суперкубок Украины-2020.

После поединка киевляне получили свои медали, а капитан команды Сергей Сидорчук поднял над головой первый трофей сезона. Не обошлось без привычных атрибутов таких празднований – шампанского и яркого конфетти.

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Наставник Динамо Мирча Луческу также подержал кубок несколько секунд, а на его лице светилась улыбка. А вот президент клуба Игорь Суркис был занят мобильным телефоном и почти не смотрел на радость собственных игроков.

Напомним, Суперкубок Украинм стал первым трофеем Луческу с Динамо. Теперь команда получит трехнедельную паузу до следующего поединка в чемпионате – в рамках 2 тура киевляне будут принимать Десну (12 сентября).

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