Ровно 45 лет назад киевское Динамо обыграло грозную Баварию в поединке за Суперкубок Европы-1975, а Олег Блохин забил свой самый известный гол.

9 сентября 1975-го Динамо минимально обыграло Баварию в первом поединке за Суперкубок Европы, а единственный гол в составе киевлян забил Олег Блохин.

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Официальный сайт Динамо так описывает тот знаменитый удар форварда: "Решил исход поединка единственный мяч, забитый Олегом Блохиным – но какой! Этот удар называли и "чудо-голом", и "голом столетия". А в конце сезона он помог Блохину опередить Беккенбауэра в голосовании за обладателя "Золотого мяча" от France Football.

Приняв мяч на своей половине поля на 67-й минуте, динамовский форвард совершил самостоятельный рейд к воротам Баварии, обыграв на своем пути четырех защитников и вратаря соперников. С точным ударом в дальний угол Майер справиться не смог".

Напомним, что Суперкубок Европы 1975 года состоял из двух поединков. В обоих верх одержало Динамо – в ответной встрече киевляне победили 2:0 благодаря дублю Олега Блохина.

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