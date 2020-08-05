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Маркевич: Блохін – гордість нації, Суркіс – ніхто

10:11 - Читать на русском
Маркевич: Блохін – гордість нації, Суркіс – ніхто
Мирон Маркевич / УАФ

Голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич різко відреагував на слова президента Динамо Ігоря Суркіса на адресу легендарного Олега Блохіна.

"Суркісу треба подивитися на себе з боку. Блохін – це гордість нації, а хто такі Суркіси? Не розумію. Не має він ніякого ні морального, ні фізичного права таке говорити. Блохін – гордість нації, Суркіс – ніхто", – підкреслив Маркевич у коментарі Апостроф.

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Нагадаємо, Суркіс у нещодавньому інтерв'ю на телеканалі 112 досить різко висловився щодо приходу Олега Блохіна в Динамо. Так, президент київського клубу зазначив, що легенда українського футболу не впорався зі своїм завданням, після чого втік.

До слова, cаме у сезоні 2013/14, коли Блохін покинув "біло-синіх" у квітні, кияни завершили чемпіонат на 4 місці – найгірший результат за період незалежної України.

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Теги
Олег Блохін Динамо Динамо Мирон Маркевич Ігор Суркіс
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