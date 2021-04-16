Хавбек Оренбурга Олександр Нойок зізнався, як зважився на переїзд у Росію, та розповів, що розуміє українців, які виступають у сусідній державі.

"Мене ніхто не відмовляв їхати в Росію. Це ж моє рішення. Я шість останніх років провів у Білорусі, і в Україні про мене ніхто не згадував. Тепер вирішив піти на підвищення – туди, куди покликали. Я ж нікому нічого поганого не зробив.

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Чи був готовий до "бруду" із соцмереж? Плюс-мінус так. Навіть дивився, хто писав коментарі. Відкривав акаунти, а там молодь років по 10-11. Звичайно, неприємно, коли пишуть гидоту, особливо про сім'ю. Батьки заспокоювали: "Не приймай близько до серця, все добре". В Оренбурзі теж підтримали, попросили просто абстрагуватися і не думати про це.

Як ставився до українських футболістів, які їхали в Росію до мене? Підтримував їх, я ж нормальна людина. Це просто футболісти, які виїхали грати в футбол. Вони ж нічого не вкрали, нікого не вбили. До того ж, я особисто знаю, що багато хто з них допомагає сім'ям, лікарням в Україні. Але люди бачать тільки погане – я такий підхід не розумію", – цитує Нойка Sport24.

До слова, Оренбург виступає у другому дивізіоні Росії. За новий клуб Олександр Нойок вже встиг зіграти 9 поєдинків та відзначитись 1 асистом.

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