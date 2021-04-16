"Меня никто не отговаривал ехать в Россию. Это же мое решение. Я шесть последних лет провел в Беларуси, и в Украине обо мне никто не вспоминал. Теперь решил пойти на повышение – туда, куда позвали. Я никому ничего плохого не сделал.

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Был готов ли к "грязе" из соцсетей? Плюс-минус да. Даже смотрел, кто писал комментарии. Открывал аккаунты, а там молодежь лет 10-11. Конечно, неприятно, когда пишут гадости, особенно о семье. Родители успокаивали: "Не принимай близко к сердцу, все хорошо". В Оренбурге тоже поддержали, попросили просто абстрагироваться и не думать об этом.

Как относился к украинским футболистам, которые ехали в Россию до меня? Поддерживал их, я ж нормальный человек. Это просто футболисты, которые выехали играть в футбол. Они же ничего не украли, никого не убили. К тому же, я лично знаю, что многие из них помогают семьям, больницам в Украине. Но люди видят только плохое – я такой подход не понимаю", – цитирует Нойка Sport24.

К слову, Оренбург выступает во втором дивизионе России. За новый клуб Александр Нойок уже успел сыграть 9 матчей и отметиться 1 ассистом.

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