"Мій контракт з Зенітом діє до літа 2022 року. Керівництво спочатку обіцяло мені продовження. Але конкретної розмови не було. Я не маленький хлопчик. Відіграю цей сезон і прийму рішення про своє майбутнє вже в кінці. Є команди, які хочуть мене бачити. Ніхто не знає, що буде далі.

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Чи планую залишитися у Санкт-Петербурзі після завершення кар'єри? Ні! Я українець, у мене все українське. Погода на моїй батьківщині вже точно приємніша, ніж у Пітері. У Києві вона стабільніша. Взагалі хотів би виступати до 35 років, а потім піду на тренерські курси. Хочу залишитися у футболі", – сказав Ракицький в інтерв'ю Championat.

Нагадаємо, Ярослав перейшов у Зеніт з Шахтаря у січні 2019 року за 10 млн євро.

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