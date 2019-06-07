toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Росія
УКРАЇНА - СЕРБІЯ КОЛУМБІЯ U-20 - УКРАЇНА U-20 ЄВРО-2020 ТРАНСФЕРИ

"Я сказав "ні" Москві", – Мане пригадав, як відмовився від пропозиції російського клубу

21:40 29 Читать на русском
"Я сказав "ні" Москві", – Мане пригадав, як відмовився від пропозиції російського клубу
Садьйо Мане / фото із соцмереж

Сенегальський нападник Ліверпуля Садьйо Мане розповів, що кілька років тому він відмовився перейти в московський Спартак.

"Мій перехід у Саутгемптон із Зальцбурга був складним. Я скажу, як є. Саутгемптон – це дуже хороший клуб, але я не хотів туди переходити. Моєю метою був перехід у Борусію.

Мане пригадав, як міг опинитися в Манчестер Юнайтед – ситуацію змінив один дзвінок

Юрген Клопп дуже хотів бачити мене у своїй команді. Але Зальцбург вже домовився з Спартаком. Я сказав "ні", тому що хотів грати в більш сильних чемпіонатах. Через це у мене виникли проблеми з клубом. Я пропустив матч, і вони не потрапили в Лігу чемпіонів. У цьому звинуватили мене.

Ми стояли кожен на своїй позиції. Зальцбург відмовлявся продавати мене в Борусію, а я сказав "ні" Москві. І тут з'явився Саутгемптон. У мене не було вибору, тому я вирушив у Англію. Я більше не міг залишатися в Зальцбурзі і не міг поїхати в Дортмунд або Москву", – Мане Onze Mondial.

Імпресіоніст школи Клоппа, або Тіньовий лідер Мерсисайду, який повинен стати героєм мадридського фіналу Ліги чемпіонів

blog_ava
Колумбія U-20 – Україна U-20: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2019 – як це було
18:40
10127
Теги
Зальцбург Зальцбург Саутгемптон Саутгемптон Росія Юрген Клопп Юрген Клопп Садьйо Мане Садьйо Мане Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Спартак Москва Спартак Москва
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Фонсека очолив Рому, – Ді Марціо
    Італія — 13:5111152 Фонсека очолив Рому, – Ді Марціо
18
год
:
14
хв
Ісландія
16:00
Албанія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук