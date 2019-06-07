"Я сказав "ні" Москві", – Мане пригадав, як відмовився від пропозиції російського клубу

Сенегальський нападник Ліверпуля Садьйо Мане розповів, що кілька років тому він відмовився перейти в московський Спартак.

"Мій перехід у Саутгемптон із Зальцбурга був складним. Я скажу, як є. Саутгемптон – це дуже хороший клуб, але я не хотів туди переходити. Моєю метою був перехід у Борусію.

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Юрген Клопп дуже хотів бачити мене у своїй команді. Але Зальцбург вже домовився з Спартаком. Я сказав "ні", тому що хотів грати в більш сильних чемпіонатах. Через це у мене виникли проблеми з клубом. Я пропустив матч, і вони не потрапили в Лігу чемпіонів. У цьому звинуватили мене.

Ми стояли кожен на своїй позиції. Зальцбург відмовлявся продавати мене в Борусію, а я сказав "ні" Москві. І тут з'явився Саутгемптон. У мене не було вибору, тому я вирушив у Англію. Я більше не міг залишатися в Зальцбурзі і не міг поїхати в Дортмунд або Москву", – Мане Onze Mondial.

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