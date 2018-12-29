"Я проходив медогляд, і він був позитивний", – захисник Сан-Паулу міг перейти в Барселону замість Мурільйо

Захисник Сан-Паулу Родріго Кайо розповів, що міг опинитись у Барселоні замість колумбійця Джейсона Мурільйо, якого орендували у Валенсії.

"Я проходив медобстеження, і воно було позитивним. У них були 2 варіанти: я та Мурільйо, підписали його.

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Це сталось, коли я покинув медичну кімнату, вже був вибраний Мурільйо. Мене робить щасливим те, що Барселона мною цікавилась. Це знак, що вони слідкують за мною і знають мій потенціал.

Звісно, ти стаєш злим, коли обирають не тебе, але це частина футболу. Я налаштований позитивно, мені ніколи не було і не буде легко.

Я залишаюсь спокійним, знаючи, що у мене ще 3 роки за контрактом з Сан-Паулу. Я спокійно очікую свого шансу і хочу одного дня зіграти в Європі", – цитує Кайо AS.

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