Феєрія Маліновського у відеоогляді матчу Олімпіакос – Аталанта – 0:3
22:43 - Читать на русском
Руслан Маліновський став героєм поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи між Олімпіакосом і Аталантою. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
завершено
Йоакім Меле 40’
40’ Йоакім Меле
Розгром греків розпочав Йоакім Меле. Півфіналіст Євро виграв силовий забіг у опонента і чітко пробив повз голкіпера.
Маліновський оформив шедевральний дубль, підтримав Україну та став героєм Аталанти – "Богиня" в 1/8 ЛЄ
По перерві феєрив Маліновський. Українець упродовж лічених хвилин поклав два розкішні голи, розстрілюючи дев'ятки воріт Олімпіакоса. Після першого м'яча Руслан показав футболку з написом "Ні війні в Україні". 3:0 – Аталанта впевнено перемогла і крокує у 1/8 фіналу ЛЄ.
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