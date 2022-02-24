Руслан Маліновський став героєм поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи між Олімпіакосом і Аталантою. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Розгром греків розпочав Йоакім Меле. Півфіналіст Євро виграв силовий забіг у опонента і чітко пробив повз голкіпера.

Маліновський оформив шедевральний дубль, підтримав Україну та став героєм Аталанти – "Богиня" в 1/8 ЛЄ

По перерві феєрив Маліновський. Українець упродовж лічених хвилин поклав два розкішні голи, розстрілюючи дев'ятки воріт Олімпіакоса. Після першого м'яча Руслан показав футболку з написом "Ні війні в Україні". 3:0 – Аталанта впевнено перемогла і крокує у 1/8 фіналу ЛЄ.