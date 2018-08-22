Я нікому не дам себе шантажувати, – Почеттіно жорстко розкритикував Алдервейрелда

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно розповів про становище захисника команди Тобі Алдервейрелда.

"Я очолюю Тоттенхем, тому що керівництво команди вірить в мене. Справа Алдервейрелда – марна трата часу. Коли гравець підписує контракт, він повинен бути доступний для тренера, коли той вибирає склад на матч. Також він повинен доводити своєю роботою на тренуваннях, що гідний місця в основі. Але вибирає завжди тренер.

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Гравці, яким не знайшлося місця в стартовому складі, повинні чекати, іноді аж до звільнення наставника. Я нікому не дам себе шантажувати, так само як і клуб не стане тиснути на мене", – цитує Почеттіно L'Equipe.

Нагадаємо, Алдервейрелд втратив місце в основному складі Тоттенхема ще в минулому сезоні і відмовлявся продовжувати контракт з клубом. Основним претендентом на гравця в літнє трансферне вікно був Манчестер Юнайтед, проте сторони не змогли домовитися про суму переходу.