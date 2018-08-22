Я никому не дам себя шантажировать, – Почеттино жестко раскритиковал Алдервейрелда

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино рассказал о положении защитника команды Тоби Алдервейрелда.

"Я возглавляю Тоттенхэм, потому что руководство команды верит в меня. Дело Алдервейрелда – пустая трата времени. Когда игрок подписывает контракт, он должен быть доступен для тренера, когда тот выбирает состав на матч. Также он должен доказывать своей работой на тренировках, что достоин места в основе. Но выбирает всегда тренер.

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Игроки, которым не нашлось места в стартовом составе, должны ждать, иногда вплоть до увольнения наставника. Я никому не дам себя шантажировать, так же как и клуб не станет давить на меня", – цитирует Почеттино L'Equipe.

Напомним, Алдервейрелд потерял место в основном составе Тоттенхэма еще в прошлом сезоне и отказывался продлевать контракт с клубом. Основным претендентом на игрока в летнее трансферное окно был Манчестер Юнайтед, однако стороны не смогли договориться о сумме перехода.