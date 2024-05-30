Кіран МакКенна не змінить клуб у це міжсезоння, попри великий попит в АПЛ.

Іпсвіч підписав новий контракт з Кіраном МакКенною, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода розрахована на чотири роки – до літа 2028-го.

Манчестер Юнайтед розпочав перемовини з двома тренерами на заміну Тен Хагу

МакКенна був у шорт-листах Челсі та Манчестер Юнайтед. "Сині" обрали новим тренером Мареску, а от МЮ до тепер розглядав варіант з запрошенням Кірана на заміну Тен Хагу. Брайтон також претендував на фахівця.

МакКенна досяг неймовірних успіхів з Іпсвічем. Спершу вивів команду з третього дивізіону в Чемпіоншип, а в наступному сезоні відразу заробив підвищення в АПЛ, посівши друге місце. Перед тим Кіран працював у тренерському штабі МЮ.