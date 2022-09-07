"Я не можу зробити так, щоб усі гравці були щасливі": Тен Хаг оцінив ймовірність виходу Роналду на матч Ліги Європи
Головний тренер МЮ Ерік Тен Хаг висловився щодо можливої появи Кріштіану Роналду зі старту на груповому етапі Ліги Європи.
"Ми маємо вигравати кожен матч. Хочемо виграти всі турніри, тому повинні ставитись до всіх серйозно. Це той менталітет, який потрібен Манчестер Юнайтед.
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Можливо, я не можу зробити так, щоб усі гравці були щасливі у кожній грі, але кожен отримає свій ігровий час, якщо добре грає, це абсолютно ясно. Але я говорю, що нам потрібні всі – нам треба провести багато ігор.
Попереду багато матчів, і, звичайно, чемпіонат світу, а також усі внутрішні кубки Англії, Ліга Європи, де ми зараз граємо, і, звичайно, Прем'єр-ліга", – цитує Тен Хага сайт МЮ.
Нагадаємо, МЮ у першому турі групового етапу Ліги Європи гратиме з Реал Сосьєдадом. Зустріч розпочнеться 8 вересня о 22:00. Роналду ще жодного разу не брав участі у матчі другого за престижністю євротурніру.
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