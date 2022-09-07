"Ми маємо вигравати кожен матч. Хочемо виграти всі турніри, тому повинні ставитись до всіх серйозно. Це той менталітет, який потрібен Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед оголосив заявку на Лігу Європи – Роналду спробує себе в новому турнірі

Можливо, я не можу зробити так, щоб усі гравці були щасливі у кожній грі, але кожен отримає свій ігровий час, якщо добре грає, це абсолютно ясно. Але я говорю, що нам потрібні всі – нам треба провести багато ігор.

Попереду багато матчів, і, звичайно, чемпіонат світу, а також усі внутрішні кубки Англії, Ліга Європи, де ми зараз граємо, і, звичайно, Прем'єр-ліга", – цитує Тен Хага сайт МЮ.

Нагадаємо, МЮ у першому турі групового етапу Ліги Європи гратиме з Реал Сосьєдадом. Зустріч розпочнеться 8 вересня о 22:00. Роналду ще жодного разу не брав участі у матчі другого за престижністю євротурніру.

Манчестер Юнайтед виграв 3 матч поспіль в АПЛ – знову суха перемога на виїзді, Роналду на межі шедевру, ЛЧ вже поруч