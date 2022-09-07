"Я не могу сделать так, чтобы все игроки были счастливы": Тен Хаг оценил вероятность выхода Роналду на матч Лиги Европы
Главный тренер МЮ Эрик Тен Хаг высказался о возможном появлении Криштиану Роналду со старта на групповом этапе Лиги Европы.
"Мы должны выигрывать каждый матч. Хотим выиграть все турниры, поэтому должны относиться ко всем серьезно. Это тот менталитет, который нужен Манчестер Юнайтед.
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Возможно, я не могу сделать так, чтобы все игроки были счастливы в каждой игре, но каждый получит свое игровое время, если хорошо играет, это совершенно ясно. Но я говорю, что нам нужны все – нам нужно провести много игр.
Впереди много матчей, и, конечно, чемпионат мира, а также все внутренние кубки Англии, Лига Европы, где мы сейчас играем, и, конечно, Премьер-лига", – цитирует Тен Хага сайт МЮ.
Напомним, МЮ в первом туре группового этапа Лиги Европы будет играть с Реал Сосьедадом. Встреча начнется 8 сентября в 22:00. Роналду еще ни разу не участвовал в матче второго по престижности евротурнира.
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