"Мы должны выигрывать каждый матч. Хотим выиграть все турниры, поэтому должны относиться ко всем серьезно. Это тот менталитет, который нужен Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед объявил заявку на Лигу Европы – Роналду попробует себя в новом турнире

Возможно, я не могу сделать так, чтобы все игроки были счастливы в каждой игре, но каждый получит свое игровое время, если хорошо играет, это совершенно ясно. Но я говорю, что нам нужны все – нам нужно провести много игр.

Впереди много матчей, и, конечно, чемпионат мира, а также все внутренние кубки Англии, Лига Европы, где мы сейчас играем, и, конечно, Премьер-лига", – цитирует Тен Хага сайт МЮ .

Напомним, МЮ в первом туре группового этапа Лиги Европы будет играть с Реал Сосьедадом. Встреча начнется 8 сентября в 22:00. Роналду еще ни разу не участвовал в матче второго по престижности евротурнира.