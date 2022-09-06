Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг визначився зі списком гравців, які гратимуть у Лізі Європи.

До заявки Манчестер Юнайтед на ЛЄ потрапили 25 гравців, повідомляє офіційний сайт клубу. Відзначимо присутність Кріштіану Роналду, який вперше у своїй кар'єрі спробує сили в цьому турнірі.

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Воротарі: Де Хеа, Дубравка, Хітон.

Захисники: Далот, Лінделеф, Магуайр, Маласія, Лісандро Мартінес, Шоу, Туанзебе, Варан, Ван-Бісака.

Півзахисники: Каземіро,Еріксен, Бруну Фернандеш, Фред, Мактомінай, Пеллістрі, Санчо, ван де Беек

Нападники: Антоні, Гарначо, Марсьяль, Рашфорд, Роналду.

Додамо, що Манчестер Юнайтед потрапив до групи E в Лізі Європи, де суперниками будуть Реал Сосьєдад, Омонія та Шериф.

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