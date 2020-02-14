"Я не боюсь": Пеле відреагував на інформацію про свій важкий стан

Легендарний бразилець Пеле прокоментував чутки про серйозні проблеми зі здоров'ям.

"Зі мною все гаразд. Я продовжую смиренно приймати свої фізичні обмеження якомога кращим способом, але я не збираюся прощатися з м'ячем.

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У мене є хороші і погані дні. Це нормально для людей мого віку. Я не боюся, я сповнений рішучості, і впевнений в тому, що я роблю", – наводить слова Пеле Reuters.

Нагадаємо, триразовий чемпіон світу в жовтні святкуватиме свій ювілей – 80 років.

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