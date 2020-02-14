"Я не боюсь": Пеле отреагировал на информацию о своем тяжелом состоянии

Легендарный бразилец Пеле прокомментировал слухи о серьезных проблемах со здоровьем.

"Со мной все в порядке. Я продолжаю смиренно принимать свои физические ограничения как можно лучшим способом, но я не собираюсь прощаться с мячом.

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У меня есть хорошие и плохие дни. Это нормально для людей моего возраста. Я не боюсь, я полон решимости, и уверен в том, что я делаю", – приводит слова Пеле Reuters.

Напомним, трехкратный чемпион мира в октябре будет праздновать свой юбилей – 80 лет.

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