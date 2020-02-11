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Пеле став соціопатом та відчуває серйозні проблеми зі здоров'ям – син легенди назвав причини депресії батька

09:31 791 Читать на русском
Пеле став соціопатом та відчуває серйозні проблеми зі здоров'ям – син легенди назвав причини депресії батька
Пеле / Фото The Telegraph

79-річна легенда світового футболу Пеле перебуває у критичному психологічному стані.

"Він слабкий, якщо говорити про пересування. Переніс операцію із заміни тазостегнового суглобу, але реабілітація не була ідеальною.

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У нього є проблеми з пересуванням, які викликають у нього депресію. Він не може нормально ходити. Тільки з ціпком. Соромиться цього. Йому соромно, він не хоче бути на вулиці, не хоче покидати будинок. Він став замкнутим, веде дуже самотній спосіб життя. Але все добре, якщо не зважати на це все, роки беруть своє", – цитує сина Globo Esporte.

Нагадаємо, останнім часом справи легенди погіршились. У 2018-му через стан здоров'я бразилець пропустив ЧС.

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