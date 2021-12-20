"На Євро-2020 я витиснув максимум із того, що міг зробити. Тому що Андрій Шевченко розумів, що маю проблему. Вона полягала не в тому, чи можу я грати чи ні. Я не міг тренуватися на повну силу. Якщо не працюєш на повну силу... якби я так тренувався, то взагалі не міг би грати у матчах.

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Зі Швецією я зіграв тридцять хвилин, але в додатковий час у мене вже були проблеми, і після цього матчу я два дні не міг навіть спокійно ходити. Через це мене не було у заявці з Англією, бо я не міг грати. Я дуже хотів зіграти на Євро.

Мені колись вирізали апендицит, і після цього утворився рубець. Була невелика грижа і цей рубець тиснув мені, правий бік взагалі не працював. Я нічого не міг робити правою ногою, навіть пас не міг віддати. На тренуваннях будь-який рух правою ногою чи скручування – це було дуже боляче. Ментально я вже розумів, бо вісім місяців грав із цією проблемою. Зараз потрібно перебудовуватись, потрібно бути більш креативним", – зізнався Маліновський у програмі Пресинг на YouTube.

Нагадаємо, Руслан вирушив на Євро-2020 із проблемами зі здоров'ям та не відзначився результативними діями на турнірі. Збірна України дісталась до 1/4 фіналу турніру.

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