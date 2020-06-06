"Я дуже сумував", – Мессі зворушливо поділився кадрами повернення на Камп Ноу

Форвард Барселони Ліонель Мессі відвідав на культове для себе місце.

Аргентинська зірка майже після 3-місячної паузи знову потоптався по газону домашньої арени Барселони – Камп Ноу та поділився світлинами в Instagram.

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"Як я сумував за цим місцем... Не можу дочекатися можливості знову тут зіграти!" – підписав фото Ліонель.

Нагадаємо, вже 13 березня каталонці проведуть свій перший поєдинок після карантину проти Мальорки, початок о 23:00. Участь Мессі у цій зустрічі поки залишається під питанням, адже нападник відновлюється від мікротравми.

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