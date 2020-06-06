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"Я дуже сумував", – Мессі зворушливо поділився кадрами повернення на Камп Ноу

18:03 58 Читать на русском
"Я дуже сумував", – Мессі зворушливо поділився кадрами повернення на Камп Ноу
Ліонель Мессі / Фото ФК Барселона

Форвард Барселони Ліонель Мессі відвідав на культове для себе місце.

 

Аргентинська зірка майже після 3-місячної паузи знову потоптався по газону домашньої арени Барселони – Камп Ноу та поділився світлинами в Instagram.

Мессі повернувся до тренувань, але в лазареті інший лідер Барселони

"Як я сумував за цим місцем... Не можу дочекатися можливості знову тут зіграти!" – підписав фото Ліонель.

Нагадаємо, вже 13 березня каталонці проведуть свій перший поєдинок після карантину проти Мальорки, початок о 23:00. Участь Мессі у цій зустрічі поки залишається під питанням, адже нападник відновлюється від мікротравми.

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Теги
Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Іспанія Мальорка - Барселона Камп Ноу
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