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"Я очень скучал", – Месси трогательно поделился кадрами возвращения на Камп Ноу

18:03 11 Читати українською
"Я очень скучал", – Месси трогательно поделился кадрами возвращения на Камп Ноу
Лионель Месси / Фото ФК Барселона

Форвард Барселоны Лионель Месси посетил в культовое для себя место.

 

Аргентинская звезда почти после 3-месячной паузы снова потоптался по газону домашней арены Барселоны – Камп Ноу и поделился фотографиями в Instagram.

Месси вернулся к тренировкам, но в лазарете другой лидер Барселоны

"Как я скучал по этому месту... Не могу дождаться возможности снова здесь сыграть!" – подписал фото Лионель.

Напомним, уже 13 марта каталонцы проведут свой первый поединок после карантина против Мальорки, начало в 23:00. Участие Месси в этой встрече пока остается под вопросом, ведь нападающий восстанавливается от микротравмы.

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Теги
Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси Испания Мальорка - Барселона Камп Ноу
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