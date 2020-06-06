"Я очень скучал", – Месси трогательно поделился кадрами возвращения на Камп Ноу

Форвард Барселоны Лионель Месси посетил в культовое для себя место.

Аргентинская звезда почти после 3-месячной паузы снова потоптался по газону домашней арены Барселоны – Камп Ноу и поделился фотографиями в Instagram.

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"Как я скучал по этому месту... Не могу дождаться возможности снова здесь сыграть!" – подписал фото Лионель.

Напомним, уже 13 марта каталонцы проведут свой первый поединок после карантина против Мальорки, начало в 23:00. Участие Месси в этой встрече пока остается под вопросом, ведь нападающий восстанавливается от микротравмы.

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