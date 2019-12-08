"Я був не щасливий в Арсеналі", – Кошельни розповів про відхід з лондонського клубу

Захисник Бордо Лоран Кошельни розповів, чому вирішив покинути лондонський Арсенал.

"Я можу зрозуміти, що вболівальники Арсенала не очікували, що я покину клуб. Ніхто цього не очікував.

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Чесно кажучи, я не був задоволений так, як це було у перший день підписання. Мені потрібно було повернутися до Франції разом зі своєю родиною та отримати новий виклик.

Бажаю Арсеналу всього найкращого, навіть якщо вони перебувають у важкому періоді. Саме в таких ситуаціях можна побачити команду та колектив, готовий до спільної боротьби та повернення до передових позицій", – зазначив Кошельни в коментарі Canal+.

Нагадаємо, Кошельни виступав за Арсенал з 2010 по 2019 роки та був капітаном лондонського клубу. Влітку 2019 року француз несподівано перебрався до Бордо.

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