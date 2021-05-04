"Я не думаю, що на стадіоні в цей момент перебували справжні фанати. Я вважаю їх ідіотами, підбурювачами спокою. Ніхто з них не пам'ятає ні про що хороше. Деякі навіть не народилися, коли Глейзери стали володіти клубом. Непохитні фанати, справжні вболівальники висловлюють свою думку, але тримають себе в руках. Не потрібно бути дурнями і вимагати чогось нереального.

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Що ми дізналися за останні два тижні, так це те, що якщо ми будемо разом і виступимо проти тих ідей, з якими ми не згодні, це дійсно дасть ефект. При цьому я думаю, що весь футбол зараз на роздоріжжі, а не тільки лише Манчестер Юнайтед. Зараз є неймовірна можливість змінити напрямок розвитку футболу. Він потребує цього вже дуже давно.

Продаж клубу? Скільки він коштує – 3,4,5 мільярдів доларів? У кого є такі гроші? Якщо ви подивитеся на потенційних покупців, чи стане при них краще? Чи буде інакше? Я б вважав за краще, щоб ми працювали з Глейзерами, тому що я думаю, що у цієї родини є інтерес. Краще працювати з ними, щоб зробити цей клуб таким, яким він повинен бути.

Я думаю, всім здається, що сім'я Глейзерів занадто відірвана від клубу. Ви ніколи не побачите, щоб Джоел Глейзер вийшов перед камерами і розповів про клуб, і я думаю, що це сильно засмучує фанатів. З боку здається, що власникам все одно, що справа тільки в грошах. Я не думаю, що це так. Думаю, вони дуже пишаються тим, що володіють Манчестер Юнайтед. Я просто думаю, що зараз є необхідність змінити підходи", – поділився Шмейхель у коментарі Daily Mail.

Зазначимо, що фанати "червоних дияволів" влаштували протестну акцію проти власника клубу – родини Глейзерів, що призвело до перенесення поєдинку проти Ліверпуля.

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