Челси победил Вулверхэмптон и вышел в ЛЧ, "волки" на грани непопадания в ЛЕ, волевая победа Ливерпуля над Ньюкаслом

Чемпионат Англии 2019/20, 38-й тур

Ньюкасл – Ливерпуль – 1:3

Голы: Гейл, 1 – Ван Дейк, 38, Ориджи, 59, Мане, 89

Саутгемптон – Шеффилд Юнайтед – 3:1

Голы: Адамс, 50, 71, Ингз, 84 (пен) – Ландстрем, 26

Челси – Вулверхемптон – 2:0

Голы: Маунт, 45+1, Жиру, 45+9

Середняк турнирной таблицы Ньюкасл принимал Ливерпуль. У "сорок" не было шансов на попадание в еврокубки, а Ливерпуль давно стал чемпионом, поэтому никакого турнирного значения этот матч не имел. Уже на первой минуте хозяева вышли вперед. Это Гейл вышел один на один с Аллисоном, который неосмотрительно сыграл на выходе. А на 38-й мерсисайдцы сравняли счет – Ван Дейк головой замкнул навес в штрафную. После перерыва, на 59-й минуте Ориджи, ударом с линии штрафной, вывел мерсисайдцев вперед. Далее голевых моментов не было до 89-й, когда Мане исполнил великолепный индивидуальный проход и пробил из пределов штрафной – 1:3.

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Саутгемптон встречался с Шеффилд Юнайтед. "Святые" существенно превосходили во владении мячом, но открыть счет удалось "клинкам". На 26-й Ландстрем, в результате ошибки защитника, оказался перед голкипером и мощно пробил мимо. Сразу после перерыва счет сумел сравнять Че Адамс – он получил хорошую диагональ в штрафной и нанес удар под правую стойку. А чуть позже, на 71-й тот же Адамс записал на свой счет дубль. Это была победа.

Челси принимал Вулверхэмптон. Для "волков" этот матч был очень важным, ведь в случае поражения они теряли место в еврокубках. Несмотря на это, хозяева смогли оформить себе комфортное преимущество в счете еще до конца первого тайма. На 45+1 отличился Мейсон Маунт, а под занавес тайма Оливье Жиру вышел один на один с голкипером и переиграл его.

Во втором тайме "волки" провели несколько замен, но существенных изменений это не принесло. На 58-й Диогу Жота имел возможность отквитать один гол, но его удар оказался слишком слабым и голкипер легко с ним справился. Больше интересных моментов в матче не произошло и финальный свисток зафиксировал победу Челси – 2:0. Таким образом Вулверхэмптон опустился на 7-ю строчку первенства и из-за разницы голов с Тоттенхэмом может потерять место в еврокубках. У "волков" осталась одна надежда – победа Челси в финале Кубка Англии. Команда Фрэнка Лэмпарда финишировала третьей и сыграет в ЛЧ.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ