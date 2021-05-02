Головний тренер Мілана Стефано Піолі поділився емоціями від перемоги своєї команди у чемпіонаті Італії після двох поспіль поразок.

"Без командного духу ми б нічого не добилися. У нас сильна команда, але недостатньо сильна для того, щоб дитячі помилки сходили нам з рук. В останні кілька тижнів нас не раз за це карали, але у матчі з Беневенто я побачив гарну гру.

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Відчувалося повернення Златана Ібрагімовіча, навіть якщо він не потрапив у протокол. Ібрагімовіч – чемпіон, який впливає на гру кожного в команді, змушує всіх навколо себе грати краще.

Цей матч був важливим для нас з турнірної точки зору. Ми усвідомлювали, що потрібно було взяти ініціативу з перших хвилин і підтримувати швидкий темп. Нам необхідно додати у грі без м'яча, не втрачати позиції і не допускати появи вільних зон", – цитує Піолі Football Italia.

Нагадаємо, Мілан в останньому турі здолав Беневенто і піднявся на другу сходинку турнірної таблиці Серії А. "Россонері" випереджають Аталанту на одне очко, однак у бергамасків є гра у запасі.

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