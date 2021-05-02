Главный тренер Милана Стефано Пиоли поделился эмоциями от победы своей команды в чемпионате Италии после двух подряд поражений.

"Без командного духа мы бы ничего не добились. У нас сильная команда, но недостаточно сильная для того, чтобы детские ошибки сходили нам с рук. В последние несколько недель нас не раз за это наказывали, но в матче с Беневенто я увидел хорошую игру.

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Чувствовалось возвращения Златана Ибрагимовича, даже если он не попал в протокол. Ибрагимович – чемпион, который влияет на игру каждого в команде, заставляет всех вокруг себя играть лучше.

Этот матч был важен для нас с турнирной точки зрения. Мы понимали, что нужно было взять инициативу с первых минут и поддерживать быстрый темп. Нам необходимо добавить в игре без мяча, не терять позиции и не допускать появления свободных зон", – цитирует Пиоли Football Italia.

Напомним, Милан в последнем туре одолел Беневенто и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Серии А. "Россонери" опережают Аталанту на одно очко, однако у бергамасков есть игра в запасе.

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